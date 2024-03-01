Иностранные студенты едут в Россию за качественным образованием

Молодежь из многих стран мира охотно приезжает в Россию не только как туристы или на праздничные мероприятия, подобные фестивалю, но также и на учебу. Получить высшее образование в России считается престижным и перспективным для многих иностранцев. Это подтверждают цифры.

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Ежегодно количество студентов, обучающихся в российских вузах, растет. По данным Минобрнауки России, на начало 2024 года в наших вузах обучается более 355 тысяч студентов из-за рубежа. Для сравнения: в конце 2018 года таких насчитывалось около 290 тысяч. За прошедшие пять с небольшим лет рост составил 23 процента.

Правительство РФ ежегодно выделяет квоты для обучения иностранцев. Из-за того, что учиться на бюджетных местах в российских вузах с каждым годом все больше желающих, квоты постоянно увеличиваются. Так, в 2021 году государство выделило 18 тысяч мест, в 2022 году - 23 тысячи, а в 2023 году - уже 30 тысяч.

Большего всего студентов приезжает из бывших советских республик, из Индии, государств Африки, а также из стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). В конце 2022 года между Минобрнауки России и странами ОИС был подписан меморандум о взаимопонимании в области науки и высшего образования. Документ позволит активнее развивать совместные проекты и программы по таким важнейшим направлениям, как современные информационно-коммуникационные технологии, подготовка инженерных и научных кадров, сохранение культурного разнообразия и целый ряд других.

"Создаются международные исследовательские группы и консорциумы для проведения совместных исследований в области фундаментальных и прикладных наук. Университеты участвуют в грантовых программах, - рассказывает об опыте взаимодействия с вузами стран ОИС доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ Елена Эльканова. - Ведется работа по созданию международных лабораторий и центров передового опыта в ключевых областях университетских исследований, на базе которых проводятся совместные студенческие исследования".

С каждым годом растет число студентов из Китая. Например, по итогам 2022 года количество студентов из Поднебесной составляло около 32 тысяч человек, а к концу 2023 года - уже 44 тысячи.

"В России сегодня учится свыше 44 тысяч китайских студентов, активно развивается сотрудничество Пекинского университета с российскими вузами, в частности с МГУ им. М.В. Ломоносова", - отметил премьер-министр Дмитрий Чернышенко в ходе посещения Пекинского университета в конце прошлого года.

Также быстро растет поток студентов из африканских стран. По итогам прошлого учебного года в российских вузах обучалось почти 35 тысяч студентов из Африки. Это на четыре тысячи больше, чем в предшествующем учебном году. А за последние 13 лет число африканских студентов увеличилось в три раза. Почти год назад Россия и Зимбабве подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании, был создан Российско-Африканский сетевой университет (РАФУ), цель которого - создать единую образовательную среду, которая будет способствовать развитию академических и студенческих связей, укреплению культурного, научного и образовательного взаимодействия.

Чаще всего иностранные студенты приезжают в Россию, чтобы получить медицинское образование.

Студенты РАФУ смогут выбрать язык обучения: русский, английский или французский, а также составить индивидуальную образовательную траекторию с набором тех дисциплин, которые студент считает для себя наиболее актуальными. Кроме того, на базе РАФУ будут проводиться межстрановые научные мероприятия, вестись проектная и грантовая деятельность.

"Российская образовательная система сегодня лидирует в растущей глобальной конкуренции за африканских студентов, - считает директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова. - Во многих странах континента уже созданы и активно действуют национальные ассоциации выпускников российских вузов".