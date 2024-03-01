Юрист разъяснила, будут ли с 1 марта наказывать за использование VPN-сервисов

С 1 марта на территории России будет действовать запрет на популяризацию VPN. Эта новость вызвала широкий резонанс, и спровоцировала распространение слухов о незаконности использования сервисов обхода блокировок и возможности привлечения нарушителей к ответственности.

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"На самом деле это совершенно не так, россияне по-прежнему смогут заходить в соцсети через VPN без каких-либо последствий. Никаких штрафов и уж тем более тюремных сроков не предусматривается", - пояснила "Российской газете" адвокат Аминат Гетажеева.

Ограничения со стороны государства устанавливаются исключительно на публикацию информации в сети интернет о способах обхода блокировок Роскомнадзора, уточнила юрист.

Таким образом, владельцы VPN-сервисов не смогут рекламировать свои ресурсы в социальных сетях и СМИ. В противном случае угрозе блокировки подвергнется ресурс, который разместит запрещенную информацию.

Борьбу с распространением VPN-сервисов Роскомнадзор ведет с 2017 года. С того времени было заблокировано или ограничено более 200 сервисов. Тем не менее, на популярность VPN это не повлияло. По данным аналитиков, на конец 2023 года количество пользователей сервисов обхода блокировок стало больше на 37% в сравнении с данными 2022-го.