В Белгороде проверят кафе из-за вечеринки со стриптизом

В белгородском кафе, где состоялась вечеринка со стриптизом, пройдет проверка. Таким образом ответил на обращение местных жителей глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов, передает ТАСС.

Ранее в интернете появилось видео, на котором две женщины танцуют стриптиз в кафе в Валуйках Белгородской области, находящегося недалеко от границы с Украиной. Позже на него обратили внимание местные жители, которые попросили власти расследовать инцидент.

«Администрацией округа подготовлены сообщения в соответствующие контрольно-надзорные органы для принятия мер в соответствии с действующим законодательством России», — ответил на это Дыбов.

Он назвал произошедшее «вызовом моральным, духовно-нравственным ценностям общества, не имеющим место во время проведения СВО».