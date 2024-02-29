Появились подробности высадки из самолета раненого на СВО военного

Военнослужащий, получивший ранение на специальной военной операции (СВО), заявил, что не употреблял табак на борту самолета авиакомпании «Победа» , с которого его высадили за курение. Такие подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, мужчина сообщил, что он заядлый курильщик, поэтому его одежда пахнет табаком. На борту самолета он не курил. При этом у него присутствовали сигареты, однако они были не в кармане, а в сумке, которую он разместил в багажном отсеке над своим сиденьем.