Главреда «Новой газеты»* оштрафовали за дискредитацию российской армии

Главреда «Новой газеты»* Соколова оштрафовали за дискредитацию российской армии
Главного редактора «Новой газеты»* Александра Соколова оштрафовали за дискредитацию армии. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 февраля, сообщили в пресс-службе Перовского районного суда.
Соколова оштрафовали на 30 тысяч рублей. Суд постановил, что Сколов опубликовал материал под названием «Ничьи мальчики», в которой содержатся признаки дискредитации СВО на территории Украины.
О задержании журналиста стало известно днем 29 февраля.
27 февраля Головинский суд Москвы приговорил сопредседателя правозащитного центра «Мемориал»** Олега Орлова*** к 2,5 года колонии за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
В декабре 2021 года стало известно, что правозащитное общество и все его структурные организации были ликвидированы по решению Верховного суда России. Обоснованием стали неоднократные нарушения закона о деятельности организаций, признанных иностранными агентами.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
**Организация признана в России иностранным агентом.
***Выполняет функции иностранного агента.