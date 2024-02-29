Главреда «Новой газеты»* оштрафовали за дискредитацию российской армии

Главного редактора «Новой газеты»* Александра Соколова оштрафовали за дискредитацию армии. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 29 февраля, сообщили в пресс-службе Перовского районного суда.

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Соколова оштрафовали на 30 тысяч рублей. Суд постановил, что Сколов опубликовал материал под названием «Ничьи мальчики», в которой содержатся признаки дискредитации СВО на территории Украины.

О задержании журналиста стало известно днем 29 февраля.

27 февраля Головинский суд Москвы приговорил сопредседателя правозащитного центра «Мемориал»** Олега Орлова*** к 2,5 года колонии за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В декабре 2021 года стало известно, что правозащитное общество и все его структурные организации были ликвидированы по решению Верховного суда России. Обоснованием стали неоднократные нарушения закона о деятельности организаций, признанных иностранными агентами.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

**Организация признана в России иностранным агентом.