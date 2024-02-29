Эксперт высказался о новом предложении Путина по ЕГЭ
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение президента России Владимира Путина давать выпускникам «второй шанс», позволив им пересдавать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) перед поступлением в вуз в том же году, а не в следующем, как это происходит по нынешним нормам.
Эксперт отметил, что все предложения главы государства, прозвучавшие в посвященном образованию блоке послания Федеральному собранию, были выверенными и согласованными со специалистами.
Образование — это проектирование будущего. И я хочу отметить, что ряд прозвучавших предложений, связанных с поддержкой молодых специалистов, с оплатой классного руководства, с повышением оплаты советников директоров по воспитанию, уже реализуются в таком городе, как Москва, уже несколько лет. Озвученные инициативы можно только приветствовать, и то, что они будут распространены на другие регионы РФ, — это абсолютно верно.Евгений ЯмбургЗаслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109
Специалист поддержал предложение давать выпускникам второй шанс на ЕГЭ.
«Такой экзамен – это все-таки стресс, и при его сдаче могут быть срывы. Ребятам нужно давать шанс пересдавать экзамен по одному из предметов до того, как завершается набор в вузы, чтобы помочь им не сломать биографию и получить высшее образование. Почему один экзамен? Это понятно: если школьник завалил все экзамены, значит, он просто бездельник, а если завалил только один – ну что ж бывает всякое. Если раньше ученик не сдавал один экзамен, то он лишался возможности поступить в вуз на целый год, но за год многое забывается, приходится нанимать репетиторов и так далее… Поэтому предложение разумное и выверенное», - сказал эксперт, уточнив вместе с тем, что работа принимающих экзамены педагогов оплачивается отдельно, поэтому в случае роста нагрузки на них увеличатся и их доходы.