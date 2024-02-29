Эксперт высказался о новом предложении Путина по ЕГЭ

«Такой экзамен – это все-таки стресс, и при его сдаче могут быть срывы. Ребятам нужно давать шанс пересдавать экзамен по одному из предметов до того, как завершается набор в вузы, чтобы помочь им не сломать биографию и получить высшее образование. Почему один экзамен? Это понятно: если школьник завалил все экзамены, значит, он просто бездельник, а если завалил только один – ну что ж бывает всякое. Если раньше ученик не сдавал один экзамен, то он лишался возможности поступить в вуз на целый год, но за год многое забывается, приходится нанимать репетиторов и так далее… Поэтому предложение разумное и выверенное», - сказал эксперт, уточнив вместе с тем, что работа принимающих экзамены педагогов оплачивается отдельно, поэтому в случае роста нагрузки на них увеличатся и их доходы.