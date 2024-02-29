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Власти Швеции отказали церкви Московского Патриархата в финансовой поддержке

В 2024 году Швеция не будет выделять финансовой поддержки Русской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на управление по поддержке религиозных общин.

В Швеции церковь Московского Патриархата лишили государственной поддержки
© РИА Новости

Решение было принято после того, как шведская полиция безопасности пришла к выводу о том, что «община [РПЦ] не соответствует так называемому демократическому критерию закона».

В полиции полагают, что члены общины якобы имели контакты с «лицами, работающими на российские службы безопасности и разведки», а церковь неоднократно получала «значительное финансирование от российского государства». Кроме того, в полиции обратили внимание на тот факт, что церковь призывала поддержать СВО на Украине.

В 2022 году церковь получила от Управления по поддержке религиозных общин ведомства 198 951 крону ($19 205,45).

27 февраля сообщалось, что бывший протоиерей РПЦ Уминский принят в клир Константинопольского патриархата. До того он был лишен сана указом патриарха Кирилла. Причиной стал отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за литургией. В молитве есть слова о победе России, которые некоторые священники восприняли как обязательство поддержки СВО.

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