В Швеции церковь Московского Патриархата лишили государственной поддержки

В 2024 году Швеция не будет выделять финансовой поддержки Русской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на управление по поддержке религиозных общин.

Решение было принято после того, как шведская полиция безопасности пришла к выводу о том, что «община [РПЦ] не соответствует так называемому демократическому критерию закона».

В полиции полагают, что члены общины якобы имели контакты с «лицами, работающими на российские службы безопасности и разведки», а церковь неоднократно получала «значительное финансирование от российского государства». Кроме того, в полиции обратили внимание на тот факт, что церковь призывала поддержать СВО на Украине.

В 2022 году церковь получила от Управления по поддержке религиозных общин ведомства 198 951 крону ($19 205,45).