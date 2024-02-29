В российском городе гигантская сосулька поглотила флаг РФ

Гигантскую наледь, протянувшуюся на два этажа, с государственным флагом внутри заметили на здании детского сада №104, расположенном по адресу улица Здоровья, 8А. В социальных сетях ярославцы отметили, что ледяной нарост выглядит абсолютно нездорово. Один из комментаторов написал, что избавляться от сосульки опасно, ведь она может оказаться несущей.