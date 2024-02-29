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В российском городе гигантская сосулька поглотила флаг РФ

В Ярославле огромная сосулька поглотила флаг РФ. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

В российском городе гигантская сосулька поглотила флаг РФ
© Lenta.ru

Гигантскую наледь, протянувшуюся на два этажа, с государственным флагом внутри заметили на здании детского сада №104, расположенном по адресу улица Здоровья, 8А. В социальных сетях ярославцы отметили, что ледяной нарост выглядит абсолютно нездорово. Один из комментаторов написал, что избавляться от сосульки опасно, ведь она может оказаться несущей.

Соцсети

Представитель дошкольного учреждения рассказал журналисту издания, что сосульку уже убрали, а флаг освободили и заменили на новый.

«Все устранено и уже сделано. Сосулька уже убрана, и флаг уже поменян на другой. Это в первый раз такое», — оправдался он.

Днем ранее стало известно, что кировский подросток захотел сбить гигантскую сосульку и поплатился за это.

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