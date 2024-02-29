Россиянин привез из Китая монеты и нарвался на миллионный штраф

Российский турист привез из Китая коллекционные монеты на миллион рублей и нарвался на штраф. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

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Хабаровские таможенники остановили 47-летнего россиянина на «зеленом» коридоре. В его багаже нашли 345 серебряных и медных монет из Китая, Канады, Австралии, Австрии и Великобритании.

Путешественник пояснил, что он коллекционер, а груз из Поднебесной ему нужен для себя. Стоимость коллекции он не вспомнил и чеки не сохранил. По данным экспертизы, россиянин превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в 10 тысяч евро и незаконно провез 61 монету.

Правоохранители возбудили уголовное дело о недекларировании товаров.

«Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости предметов правонарушения с их конфискацией», — заявили в ФТС.