Ивлеева прокомментировала послание Путина Федеральному собранию

Блогер Анастасия Ивлеева заявила, что впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Соответствующей информацией она поделилась в своем Telegram.

Ивлеева отметила, что в последнее время старается «погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание».

«Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», - написала блогер.

Путин в четверг, 29 февраля, выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В 2024 году президент сфокусировал внимание на стратегических планах страны, специальной военной операции, а также льготах для семей с детьми и расширении существующих инфраструктурных проектов.