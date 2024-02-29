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«Закрывали»: Виторган рассказал о проблемах в Малом театре из-за Козловского

Актер Максим Виторган рассказал, с какими проблемами столкнулся Малый драматический театр из-за Данилы Козловского.

Виторган рассказал о проблемах в Малом театре из-за Козловского
© Вечерняя Москва

— Из-за него целый театр закрывали, пока он не уволился, — подчеркнул он.

По его словам, это связано с давлением общественных деятелей. Козловский многократно опровергал отъезд из РФ, однако в сейчас он работает зарубежом. В Малом театре артист работал с 2007 года. Отмечается, что актер до сих пор числится в труппе театра, однако не участвует в новых спектаклях.

Виторган продолжает всячески поддерживать Козловского и хвалить его актерскую деятельность. Так, спектакль FRANK, совместную работу Козловского и актера Саввы Савельева он назвал «праздником души».

Он добавил, что в скором времени Козловский будет гастролировать по европейским театрам.

— Даня бесконечно артистичен. Он здесь, собственно, воплощение понятия «артист». (...) Все это очень большое мастерство», — приводит слова Виторгана StarHit.

Актер Никита Кологривый в январе нелестно отозвался о роли коллеги Данилы Козловского в фильме «Духless». Он считает, что ее несложно сыграть любому человеку.

Общество
Никита Кологривый
Савва Савельев
Максим Виторган
Данила Козловский
Россия