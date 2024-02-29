«Закрывали»: Виторган рассказал о проблемах в Малом театре из-за Козловского
Актер Максим Виторган рассказал, с какими проблемами столкнулся Малый драматический театр из-за Данилы Козловского.
— Из-за него целый театр закрывали, пока он не уволился, — подчеркнул он.
По его словам, это связано с давлением общественных деятелей. Козловский многократно опровергал отъезд из РФ, однако в сейчас он работает зарубежом. В Малом театре артист работал с 2007 года. Отмечается, что актер до сих пор числится в труппе театра, однако не участвует в новых спектаклях.
Виторган продолжает всячески поддерживать Козловского и хвалить его актерскую деятельность. Так, спектакль FRANK, совместную работу Козловского и актера Саввы Савельева он назвал «праздником души».
Он добавил, что в скором времени Козловский будет гастролировать по европейским театрам.
— Даня бесконечно артистичен. Он здесь, собственно, воплощение понятия «артист». (...) Все это очень большое мастерство», — приводит слова Виторгана StarHit.
Актер Никита Кологривый в январе нелестно отозвался о роли коллеги Данилы Козловского в фильме «Духless». Он считает, что ее несложно сыграть любому человеку.