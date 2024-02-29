Виторган рассказал о проблемах в Малом театре из-за Козловского

По его словам, это связано с давлением общественных деятелей. Козловский многократно опровергал отъезд из РФ, однако в сейчас он работает зарубежом. В Малом театре артист работал с 2007 года. Отмечается, что актер до сих пор числится в труппе театра, однако не участвует в новых спектаклях.