В Тюмени продают автограф Мизулиной за 5 000 рублей

В Тюмени продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной. Информация о продаже появилась на сервисе бесплатных объявлений. За самую дорогую открытку горожане просят 5 000 рублей.

«Автограф Екатерины Мизулиной. Стоимость: 5 000 рублей», — коротко указано в объявлении.

Стоимость самой дешевой открытки с главой Лиги безопасного интернета оценивается в 350 рублей. Один из продавцов указал, что лот был получен из рук Мизулиной на встрече в Тюмени.

Общественница приехала с визитом в Тюмень 23 февраля. В рамках своего тура она посетила ТВВИКУ и устроила встречу со школьниками. Также Мизулина была приглашенной гостьей на соревнование «Битва на Туре».