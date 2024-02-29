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В Тюмени продают автограф Мизулиной за 5 000 рублей

В Тюмени продают открытки с автографом Екатерины Мизулиной. Информация о продаже появилась на сервисе бесплатных объявлений. За самую дорогую открытку горожане просят 5 000 рублей.

В Тюмени продают автограф Мизулиной за 5 000 рублей
© РИА Новости

«Автограф Екатерины Мизулиной. Стоимость: 5 000 рублей», — коротко указано в объявлении.

Стоимость самой дешевой открытки с главой Лиги безопасного интернета оценивается в 350 рублей. Один из продавцов указал, что лот был получен из рук Мизулиной на встрече в Тюмени.

Общественница приехала с визитом в Тюмень 23 февраля. В рамках своего тура она посетила ТВВИКУ и устроила встречу со школьниками. Также Мизулина была приглашенной гостьей на соревнование «Битва на Туре».

Мизулина известна доносами на рэперов, блогеров и других знаменитостей. В частности, она пожаловалась на уроженку Тюменской области Инстасамку (Дарью Зотееву) губернатору Александру Моору.

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Дарья Зотеева
Екатерина Мизулина
Александр Моор
Тюмень
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