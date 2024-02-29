Вильфанд рассказал, в каких регионах России ждать по-настоящему весеннюю погоду

В ближайшие дни на западе России ожидается теплая погода. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

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По его словам, по-настоящему весенняя погода установится в Крыму и на юге Европейской России в Краснодарском крае.

«Вот в Крыму завтра [, 1 марта] температура даже до +18°С поднимется, потому что воздушная масса со средиземноморья. <...> В Калининградской области будут двухзначные температуры в ближайшие дни, потому что там воздух с Атлантики обусловит температуру +12...+14°С», — рассказал Вильфанд.

В Краснодарском крае также ожидается +12...+14°С, на побережьях Сочи — +15...+16 °С. Синоптик уточнил, что период очень холодной погоды в России подошел к завершению.