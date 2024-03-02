Большинство россиян захотели работать 8 Марта за дополнительную плату

Согласно данным опроса, 62% россиян готовы работать 8 Марта, но только за дополнительную плату. Опрос специально для RT провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Ещё 5% ответили, что готовы работать в праздничный день за отгул, 5% — просто так, безо всяких условий, а вот 23% заявили, что не согласились бы работать.

Кроме того, респондентов спросили, хотят ли они, чтобы в России отменили праздник 8 Марта. Отвечая на этот вопрос, 85% опрошенных заявили об отсутствии такого желания. Лишь 8% опрошенных согласились с таким предложением.

«Трудиться в Международный женский день согласились бы восемь из десяти мужчин, работающих по пятидневному графику с выходными в субботу и воскресенье: 66% — за дополнительную плату, 4% — за отгулы, 9% — без каких-либо условий («Для меня работа — самый главный приоритет»)», — отмечается в результатах исследования.

Выйти на работу в Международный женский день готовы две из трёх женщин, занятых на пятидневке: 59% — за дополнительную плату, 6% — за отгулы, 2% — просто так.