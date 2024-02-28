Исполнивший роль депутата Наливкина актер оказался прикован к кровати

После завершения съемок в скетчах про гиперактивного чиновника актер фактически остался без средств к существованию. Да и условия его проживания оставляют желать лучшего - комната в бараке без центрального отопления на окраине Уссурийска. Топить печь вынуждены чем придется. Также у Андрея отмечаются серьезные проблемы со здоровьем. <...> Решается вопрос об операции по замене сустава, выставлении группы инвалидности, — рассказал Гнездилов.