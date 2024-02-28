Эксперт объяснил инициативу о запуске невозвратных тарифов в отелях России
Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении невозвратных тарифов в российских отелях.
Ранее ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова сообщил, что в российских отелях в 2024 году могут запустить невозвратный тариф. Отмечалось, что благодаря этому туристы сэкономят на проживании, а отельеры уменьшат риски.
Мельник отметил, что в ряде отелей в России уже действуют невозвратные тарифы, но с ними есть определенный юридический нюанс – потребитель при отмене брони должен возместить отелю фактически понесенные им расходы, но гостиницы, не предоставляя место заселения, по сути, никаких расходов не несут.
Тем не менее невозвратные тарифы существуют, есть даже такое понятие, как невозвратный тариф по раннему бронированию, которым оперируют многие отели. Условно говоря, невозвратный тариф – это 100 тыс. рублей, а возвратный – 115 тыс. рублей. При этом невозвратный тариф тоже можно аннулировать – даже за сутки до заезда, но при условии предоставления документов о том, что заселение не может состояться по причине того, что вы, например, заболели, были арестованы, скончался кто-то из родственников и так далее. Причина должна быть весомой и объективной. Если же у вас просто изменились планы и вы передумали совершать поездку, то в таком случае отель имеет право не возвращать деньги. Но это по правилам самого отеля, а, согласно букве закона, ситуация обратная. Поэтому любое соответствующее судебное разбирательство грозит отелю тем, что он его проиграет, ведь потребители в конечном счете не получают услугу. Если человек не заехал в отель – с какой стати с него будут брать какие-то сборы и так далее? Поэтому сейчас невозвратные тарифы – это в большей степени рекламный ход, нацеленный на то, чтобы привлечь клиента и закрепить его за отелем.Николай МельникЭксперт по внутреннему и выездному туризму
В случае реализации инициативы юридическая коллизия будет устранена, отметил специалист.
«Если все это будет утверждено на законодательном уровне, то отели получат возможность удерживать денежные средства на законных основаниях при отмене бронирования по невозвратным тарифам. Для отелей это, естественно, большой плюс, для потребителей - минус», - подчеркнул он.
Ранее эксперты назвали самый выгодный день для бронирования отеля.