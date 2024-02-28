Эксперт объяснил инициативу о запуске невозвратных тарифов в отелях России

Тем не менее невозвратные тарифы существуют, есть даже такое понятие, как невозвратный тариф по раннему бронированию, которым оперируют многие отели. Условно говоря, невозвратный тариф – это 100 тыс. рублей, а возвратный – 115 тыс. рублей. При этом невозвратный тариф тоже можно аннулировать – даже за сутки до заезда, но при условии предоставления документов о том, что заселение не может состояться по причине того, что вы, например, заболели, были арестованы, скончался кто-то из родственников и так далее. Причина должна быть весомой и объективной. Если же у вас просто изменились планы и вы передумали совершать поездку, то в таком случае отель имеет право не возвращать деньги. Но это по правилам самого отеля, а, согласно букве закона, ситуация обратная. Поэтому любое соответствующее судебное разбирательство грозит отелю тем, что он его проиграет, ведь потребители в конечном счете не получают услугу. Если человек не заехал в отель – с какой стати с него будут брать какие-то сборы и так далее? Поэтому сейчас невозвратные тарифы – это в большей степени рекламный ход, нацеленный на то, чтобы привлечь клиента и закрепить его за отелем.

Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму