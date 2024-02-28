Стало известно, сколько потеряет Юрий Дудь* после запрета на рекламу иноагентов

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) лишится до 70% своих доходов с рекламы в связи со вступлением в силу закона о запрете рекламы для иноагентов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Подчеркивается, что на одном только YouTube журналист, возможно, потеряет 100 миллионов рублей дохода. Портал отметил, что среди российских клиентов Дудя* - сервис поиска специалистов, цветочная фирма, онлайн-университет и курсы «Синхронизация», маркетплейс с доставкой из других стран.

Канал не исключает того, что у блогера возникнут сложности и с сервисом подбора авиабилетов Aviasales. Он пояснил, что у компании есть юрлица в России, хотя головной офис расположен в Гонконге. Фирма нацелена в основном на русскоязычную аудиторию, уточняется в публикации.

Сегодня стало известно, что российским гражданам и компаниям полностью запретили размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламировать такие ресурсы. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.