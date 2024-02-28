Волынец объяснила идею запрета на использование соцсетей детьми до 14 лет

«Потому что те же самые негативные комментарии, дизлайки, это то, что является очень сильным источником стресса для детей. Если даже взрослые с трудом переживают кибербуллинг, то что можно вообще о ребёнке говорить, у которого только ещё психика формируется? Более того, соцсети, к сожалению, не являются безопасными, потому что зарегистрироваться может, кто угодно, любые злоумышленники, используя подложные данные, то есть назвать себя можно любым человеком, вставить любую аватарку, написать любой возраст, втереться к ребёнку в доверие... Ребёнок открыт, доверчив миру, и соцсеть является как раз тем окном, через которое в его жизнь вмешиваются посторонние», — подчеркнула собеседница RT.