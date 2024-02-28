Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Лебедевым
Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, которая проходит в в Колонном зале Дома Союзов.
В зале установлен экран с портретом Лебедева, расставлены венки. У гроба установили портрет председателем ВС РФ и отличительные знаки, которыми он был награжден при жизни. Во время церемонии службу несет почетный караул, передает РИА Новости.
Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года. С 1991 года он занимал пост председателя Верховного суда РФ. Прощание с главой Верховного суда состоится в среду, 28 февраля. Церемония пройдет в колонном зале Дома Союзов.
Вячеслав Лебедев скончался в Москве в субботу, 24 февраля. Временным руководителем Верховного суда России будет назначен 1-й заместитель председателя суда Петр Серков. Он будет находиться на этой должности до назначения нового председателя. В ближайшее время высшая квалификационная коллегия судей РФ откроет вакансию и начнет прием документов от кандидатов на должность председателя.
Соболезнования семье скончавшегося председателя Верховного суда РФ выразили также президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.