Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Лебедевым

Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, которая проходит в в Колонном зале Дома Союзов.

В зале установлен экран с портретом Лебедева, расставлены венки. У гроба установили портрет председателем ВС РФ и отличительные знаки, которыми он был награжден при жизни. Во время церемонии службу несет почетный караул, передает РИА Новости.

Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года. С 1991 года он занимал пост председателя Верховного суда РФ. Прощание с главой Верховного суда состоится в среду, 28 февраля. Церемония пройдет в колонном зале Дома Союзов.

Вячеслав Лебедев скончался в Москве в субботу, 24 февраля. Временным руководителем Верховного суда России будет назначен 1-й заместитель председателя суда Петр Серков. Он будет находиться на этой должности до назначения нового председателя. В ближайшее время высшая квалификационная коллегия судей РФ откроет вакансию и начнет прием документов от кандидатов на должность председателя.