Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Герой труда, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков скончался на 95-ом году жизни. О смерти политика сообщила в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Николай Рыжков был «человеком-эпохой» и «государственным деятелем уникального масштаба и большой души».

«Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова. (…) На всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, – он был именно «человеком труда»», - написала Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что они долго работали вместе с Николаем Рыжковым, и для нее его смерть стала «большим личным потрясением».

Рыжков родился 28 сентября 1929 года в семье потомственного рабочего-шахтера. После войны он закончил техникум и попал по распределению на «Уралмаш». Во время работы там получил высшее образование и к 1971 году возглавил завод. В 1979-1982 годах он стал первым заместителем председателя Госплана СССР, а с сентября 1985 года по январь 1991 года был председателем Совета министров СССР.