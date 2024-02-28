Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков
Герой труда, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков скончался на 95-ом году жизни. О смерти политика сообщила в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, Николай Рыжков был «человеком-эпохой» и «государственным деятелем уникального масштаба и большой души».
«Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова. (…) На всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, – он был именно «человеком труда»», - написала Валентина Матвиенко.
Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что они долго работали вместе с Николаем Рыжковым, и для нее его смерть стала «большим личным потрясением».
Рыжков родился 28 сентября 1929 года в семье потомственного рабочего-шахтера. После войны он закончил техникум и попал по распределению на «Уралмаш». Во время работы там получил высшее образование и к 1971 году возглавил завод. В 1979-1982 годах он стал первым заместителем председателя Госплана СССР, а с сентября 1985 года по январь 1991 года был председателем Совета министров СССР.
С 2003 по 2023 год Николай Рыжков представлял правительство Белгородской области в Совфеде, однако досрочно сложил свой мандат. По словам Рыжкова, такое решение он принял, когда «посмотрел свой паспорт», пишет «Парламентская газета».