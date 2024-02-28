Бастрыкин высказался о будущем уехавших из России звезд

Бастрыкин: уехавшие из России звезды дискредитируют ВС РФ чтобы продолжать зарабатывать
Эмигрировавшие знаменитости занимаются дискредитацией Вооруженных сил РФ для того, чтобы продолжать свою деятельность за рубежом и получать прибыль. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Руководитель ведомства подчеркнул, что такие звезды показали свою неблагонадежность и отвернулись от страны, в которой «десятилетиями получали многомиллионные состояния» за счет обычных граждан, которые посещали их концерты.
«Но, как известно, предателям нигде не рады», — подчеркнул председатель СК.
Бастрыкин также добавил, что такое поведение уехавших знаменитостей связано с желанием угодить политикам тех стран, в которых они пребывают. Сами же звезды надеются избежать наказания, однако если спустя годы они вернутся в Россию, то за свои действия им придется ответить по закону.
Напомним, что ранее Бастрыкин называл критикующих ВС РФ артистов предателями. По его словам, другое определение личностям, которые, заработав состояние в России, уехали из страны и за рубежом стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, дать нельзя.