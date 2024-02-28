Бастрыкин высказался о будущем уехавших из России звезд

Эмигрировавшие знаменитости занимаются дискредитацией Вооруженных сил РФ для того, чтобы продолжать свою деятельность за рубежом и получать прибыль. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Руководитель ведомства подчеркнул, что такие звезды показали свою неблагонадежность и отвернулись от страны, в которой «десятилетиями получали многомиллионные состояния» за счет обычных граждан, которые посещали их концерты.

«Но, как известно, предателям нигде не рады», — подчеркнул председатель СК.

Бастрыкин также добавил, что такое поведение уехавших знаменитостей связано с желанием угодить политикам тех стран, в которых они пребывают. Сами же звезды надеются избежать наказания, однако если спустя годы они вернутся в Россию, то за свои действия им придется ответить по закону.