Останина не поддержала идею не учитывать мнение детей в суде

Игнорировать мнение детей при рассмотрении споров в суде ни в коем случае нельзя, сказала председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина «Парламентская газета», комментируя предложенные группой депутатов поправки в Семейный кодекс.

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На заседании комитета 27 февраля планируют рассмотреть законопроект группы депутатов, по которому в судебных заседаниях учитывали бы не мнение ребенка, а его интересы, а также позицию родителей. Интересами предложили считать создание ребенку условий, необходимых для жизни и благополучного развития «в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями». Среди интересов авторы назвали также сохранение детско-родительских отношений, крепкую семью, сохранение индивидуальности ребенка, общение со всеми членами семьи, в том числе живущими отдельно, формирование авторитета родителя, контроль над ребенком, возможность не разлучаться с мамой и папой и перенимать жизненный опыт дедушек и бабушек.

По словам Нины Останиной, Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, на который расписали законопроект, категорически против того, чтобы игнорировать мнение ребенка. Она отметила, что кроме бракоразводных процессов, когда решают, с кем останется ребенок, его мнение должны учитывать и в других случаях.

«Например, есть статья о смене имени ребенка. Если его 10 лет звали Петром, а теперь решили звать, я не знаю, Радзивиллом, даже не спросив его, разве это нормально? Или, если речь идет об усыновлении, и ребенок категорически не хочет быть усыновленным, а решение все равно принимают против его воли, разве это правильно?», — сказала депутат.

Нина Останина рассказала, что поправки обсудят, пригласив на заседание комитета их авторов и экспертов.