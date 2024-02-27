Скончался экс-глава НПО «Космос» Черняков

По словам адвокатов Чернякова, которые сослались на его родственников, экс-главе НПО «Космос» стало внезапно плохо в минувшие выходные. В результате бизнесмена госпитализировали в ЦКБ, где у него диагностировали инсульт. Врачи не смогли спасти Чернякова и он скончался в реанимации.

Черняков родился в Москве и много лет проработал в Государственном научно-исследовательском институте химии и технологии элементоорганических соединений. На его же базе он создал в 1991 году НПО «Космос», которое впоследствии стало исполнителем многих крупных проектов, в том числе Лефортовского и Алабяно-Балтийского тоннелей. Однако через время Чернякова объявили в розыск в связи с обвинениями в махинациях с кредитами БМ-банка на сумму в размере 17 миллиардов рублей. В 2019 году его экстрадировали в Россию из Польши, о чем попросил сам бизнесмен. Несмотря на это в итоге уголовное преследование Чернякова в РФ было завершено в связи с истечением сроков давности.