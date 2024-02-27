Онищенко посоветовал бережно отнестись к здоровью в начале весны

«Как бы мы хорошо к ней ни готовились, как бы мы себя осмотрительно ни вели, в любом случае зима — это тяжёлое испытание для любого организма. И потому — общая усталость, слабость, исчерпание сил, которые мы с вами копили весь год, отдыхая на море и нормально питаясь», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.