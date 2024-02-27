Симоньян назвала причину, по которой не ездит отдыхать за границу

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, рассказала в эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», что не ездит за границу и отдыхает дома.

Журналистка напомнила, что в 2017 году вышел объединенный доклад спецслужб Соединенных Штатов о мнимом вмешательстве России в американские президентские выборы, прошедшие в 2016 году.

Симоньян заметила, что ее имя упоминалось в этом докладе 27 раз. После выхода доклада, добавила она, ей пришла повестка из Минюста США для дачи показаний о вмешательстве в выборы.

Кроме того, пояснила главред RT, Украина объявила ее в международный розыск.

«[Так что] я отдыхаю только дома теперь. Вообще никуда не езжу на всякий пожарный», — констатировала Симоньян.