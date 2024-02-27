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Симоньян назвала причину, по которой не ездит отдыхать за границу

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, рассказала в эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», что не ездит за границу и отдыхает дома.

Симоньян назвала причину, по которой не ездит отдыхать за границу
© РИА Новости

Журналистка напомнила, что в 2017 году вышел объединенный доклад спецслужб Соединенных Штатов о мнимом вмешательстве России в американские президентские выборы, прошедшие в 2016 году.

Симоньян заметила, что ее имя упоминалось в этом докладе 27 раз. После выхода доклада, добавила она, ей пришла повестка из Минюста США для дачи показаний о вмешательстве в выборы.

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Кроме того, пояснила главред RT, Украина объявила ее в международный розыск.

«[Так что] я отдыхаю только дома теперь. Вообще никуда не езжу на всякий пожарный», — констатировала Симоньян.

Главред телеканала иронично предположила, что ей придется не выезжать из России до конца своих дней. Она пояснила, что такая перспектива ее не расстраивает.

Общество
Маргарита Симоньян
Министерство юстиции США
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