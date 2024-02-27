Синод Константинопольского патриархата восстановил в сане Алексия Уминского

Бывший протоиерей Русской Православной Церкви (РПЦ) Алексий Уминский перешел в Константинопольский патриархат. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает православный богослов, профессор Александр Дворкин.

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— Сегодня бывший протоиерей Алексий Уминский, мой бывший духовник и многолетний друг был принят в клир Константинопольского патриархата, — написал он.

Дворкин добавил, что для него это стало «точкой невозврата» и больше протоиерея Алексия Уминского для него «не существует». Позже ряд православных СМИ сообщили, что Уминский будет служить в одном из приходов Константинопольского патриархата в Европе.