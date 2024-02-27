Синод Константинопольского патриархата восстановил в сане Алексия Уминского
Бывший протоиерей Русской Православной Церкви (РПЦ) Алексий Уминский перешел в Константинопольский патриархат. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает православный богослов, профессор Александр Дворкин.
— Сегодня бывший протоиерей Алексий Уминский, мой бывший духовник и многолетний друг был принят в клир Константинопольского патриархата, — написал он.
Дворкин добавил, что для него это стало «точкой невозврата» и больше протоиерея Алексия Уминского для него «не существует». Позже ряд православных СМИ сообщили, что Уминский будет служить в одном из приходов Константинопольского патриархата в Европе.
О том, что Уминского лишат священного сана, стало известно 14 января. Священник нарушил присягу — отказался читать молитву «О Святой Руси» во время Божественной литургии. На время разбирательства Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл запретил Уминскому вести священнослужение, а на его место настоятелем московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах назначил протоиерея Андрея Ткачева. 8 февраля патриарх Кирилл утвердил решение столичного Епархиального суда о лишении священного сана Уминского.