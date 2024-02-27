Меликов: Дагестан обеспечит палестинских беженцев работой

Палестинские беженцы, находящиеся в Дагестане, получат предложения по трудоустройству, а их дети со следующего года смогут пойти в школу. Об этом на площадке ТАСС сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, палестинские беженцы обеспечены в Дагестане всем необходимым. В настоящее время они проходят адаптацию, отметил Меликов.

«Среди них большое количество врачей. Многие имеют российские дипломы, но с учетом требований они должны подтвердить документы. Дальше мы будем давать им предложения по трудоустройству в Дагестане», — добавил он.

Говоря о детях, Меликов указал, что с ними проводят занятия, активно обучая русскому языку, и со следующего года при желании родителей они уже смогут пойти в школу.

На данный момент в Дагестане проживает около 150 палестинских беженцев.