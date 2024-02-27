Меликов: Дагестан обеспечит палестинских беженцев работой
Палестинские беженцы, находящиеся в Дагестане, получат предложения по трудоустройству, а их дети со следующего года смогут пойти в школу. Об этом на площадке ТАСС сообщил глава республики Сергей Меликов.
По его словам, палестинские беженцы обеспечены в Дагестане всем необходимым. В настоящее время они проходят адаптацию, отметил Меликов.
«Среди них большое количество врачей. Многие имеют российские дипломы, но с учетом требований они должны подтвердить документы. Дальше мы будем давать им предложения по трудоустройству в Дагестане», — добавил он.
Говоря о детях, Меликов указал, что с ними проводят занятия, активно обучая русскому языку, и со следующего года при желании родителей они уже смогут пойти в школу.
На данный момент в Дагестане проживает около 150 палестинских беженцев.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.