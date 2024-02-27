Мария Шукшина не выходит на связь в преддверии суда с сестрой

Дочь писателя и режиссера Василия Шукшина Мария перестала выходить на связь на фоне сообщения о предстоящем суде с сестрой. Об этом стало известно во вторник, 27 февраля.

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Ольга планирует оспорить решение матери Лидии Федосеевой-Шукшиной по поводу передачи Марии исключительных прав на произведения покойного Василия Шукшина. Однако получить комментариев от Марии не получается, так как она не выходит на связь, передает «КП».

Дочери Василия Шукшина Ольга и Мария будут судиться из-за прав на его произведения. Право на объект интеллектуальной собственности означает, что владелец может единолично распоряжаться им, контролировать его использование и зарабатывать на этом. В настоящее время правами на произведения Шукшина обладает актриса Мария, которой их передала вдова режиссера Лидия.