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Стало известно место похорон главы Верховного суда России

Главу Верховного суда (ВС) Вячеслава Лебедева похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Стало известно место похорон главы Верховного суда России
© РИА Новости

Прощание с Лебедевым пройдет в Колонном зале Дома Союзов.

В Кремле сообщали, что позже объявят, поедет ли президент России Владимир Путин на прощание с председателем ВС.

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с декабря 1991 года. До этого он два года возглавлял Верховный суд РСФСР. Последние дни жизни председатель ВС находился в больнице, где проходил лечение от тяжелой болезни.

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