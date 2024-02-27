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Дочери Шукшина решили судиться за наследство отца

Дочь писателя Василия Шукшина Ольга подала в Таганский суд иск на сестру Марию, оспаривая договор об отчуждении исключительных прав на произведения их отца. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Дочери Шукшина решили судиться за наследство отца
© РИА Новости

По данным издания, Ольга Шукшина требует признать недействительным договор, заключенный между сестрой и матерью - Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Подготовка к судебному заседанию назначена на 4 марта, отмечает издание.

Ранее дочери писателя Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной «Русская песня». Ольга и Екатерина потребовали более 600 тысяч рублей за нарушение авторских прав. По их мнению, спектакль «Калина Красная», в котором играет их сестра Мария Шукшина, показывался незаконно. У «Русской песни» якобы закончилась лицензия на постановку, а с ними дальнейшую работу никто не согласовывал.

В итоге Басманный суд Москвы взыскал с театра «Русская песня» в пользу Екатерины Шукшиной 255 376 рублей, а в пользу Ольги Шукшиной 383 064 рублей, а также расходы по оплате госпошлин.

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