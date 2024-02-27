Дочери Шукшина решили судиться за наследство отца

Дочь писателя Василия Шукшина Ольга подала в Таганский суд иск на сестру Марию, оспаривая договор об отчуждении исключительных прав на произведения их отца. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, Ольга Шукшина требует признать недействительным договор, заключенный между сестрой и матерью - Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Подготовка к судебному заседанию назначена на 4 марта, отмечает издание.

Ранее дочери писателя Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной «Русская песня». Ольга и Екатерина потребовали более 600 тысяч рублей за нарушение авторских прав. По их мнению, спектакль «Калина Красная», в котором играет их сестра Мария Шукшина, показывался незаконно. У «Русской песни» якобы закончилась лицензия на постановку, а с ними дальнейшую работу никто не согласовывал.