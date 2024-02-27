Умер мэр Саянска Олег Боровский

Умер мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

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Боровскому было 63 года.

Кобзев отметил, что скоропостижная смерть мэра - огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области.

«Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей», - отметил губернатор.

Он также выразил соболезнования родным и близким Боровского. Причина смерти не уточняется.

Во время пандемии коронавируса Боровский принял решение об отмене обязательного масочного режима в городе. В связи с этим ему было направлено предупреждение. Боровский также раньше других в России позволил в пандемийный период вести деятельность общепиту, парикмахерским и другим малым предприятиям.