Опрос: около половины россиян не могут встать на работу с первого будильника

21% россиян по утрам постоянно переводит будильник, столько же опрошенных делают это иногда, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

48% участников исследования просыпаются после первого звонка, а 10% встают на работу без будильника. Среди тех, кто переносит будильник по утрам, 73% делают это один-два раза. После третьего-четвертого звонка просыпаются 21% опрошенных. 6% откладывают будильник по пять и более раз.

Проще всего россиянам просыпаться летом — это время года для раннего пробуждения выбрали 51% участников опроса. На втором месте по популярности для подъемов находится весна (6%). Зимой и осенью они не очень любят рано вставать — за эти времена года проголосовало 2% и 1% опрошенных соответственно.