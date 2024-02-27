Появился рейтинг наиболее комфортных для жилья сел

Составлен рейтинг регионов, где уже есть или вскоре будут села "нового поколения" (есть у "Российской газеты") - с современной комфортной средой для жителей, туристов и сотрудников предприятий, готовых переехать туда с семьями. Они сосредоточены вокруг крупных сельхозпредприятий. Но развитие территорий пока ведется хаотично, считают эксперты.

Лидерами рейтинга ожидаемо стали регионы с наиболее развитым агропромышленным сектором - Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Воронежская области, Башкортостан и Татарстан. Вместе с тем в топ-10 вошли также регионы-"темные лошадки" - Ленинградская, Липецкая, Тульская и Иркутская области. К такому выводу пришли в консалтинговом бюро Atlas, проанализировав в 26 регионах с большой долей АПК 20 параметров из пяти основных групп показателей: инвестиции в сельское хозяйство, экономическая база, инфраструктура, нормативно-правовая база и отраслевые мероприятия. Учитывались также средняя зарплата, демографические показатели, прогнозируемый турпоток и множество других факторов.

Первые шесть регионов-лидеров производят вместе до 26% сельхозпродукции России. Помимо агросектора, там уже хорошо развита инфраструктура самих сельских территорий. Активная экономическая деятельность и инвестиции в инфраструктуру и смежные области - в частности, сельский туризм - позволяют поддерживать достаточно высокую долю сельского населения. Например, в Краснодаре этот показатель составляет 43%, а в Республике Башкортостан - 38%. В Ленинградской, Липецкой, Тульской и Иркутской областях количество крупных и малых отраслевых предприятий пока недостаточно, чтобы соревноваться за первые места. Но там реализуются крупные инвестиционные агропроекты.

"На территории этих регионов развиваются необычные и технологичные производства, которые в перспективе могут стать экономическими драйверами и точками притяжения отраслевого туризма", - пояснила ведущий аналитик бюро Александра Тарханова.

Так, в Липецкой области работает предприятие по производству тепличных овощей, а в Ленинградской разработан проект полного цикла производства морепродуктов. В Тульской области есть перспективный проект по выращиванию желтого гороха. Он используется как пищевая добавка для спортсменов и очень востребован за рубежом.

Правда, эксперты бюро Atlas отмечают, что ни в одном из перспективных регионов пока не создан мастер-план или комплексная стратегия благоустройства сельской территории, что тормозит развитие местных сел как современных пространств для жизни.

Есть глобальный тренд на формирование комфортной городской среды, однако сельские территории по-прежнему остаются практически без внимания. В мировой практике много успешных кейсов по развитию сельских поселений, в России их - единицы. Так, первый в России мастер-план для сельской агломерации был разработан спустя 10 лет с начала массовой разработки мастер-планов городов, отмечают в бюро.

По мнению авторов рейтинга, по-настоящему успешными перспективные сельские регионы смогут стать при условии инвестирования не только в сельхозпроизводство, но и в развитие современной сельской среды, способной конкурировать за жителей с городами. Это повысит качество жизни, будет способствовать развитию туризма и социальных сервисов, увеличению темпов экономического роста, улучшению экологической ситуации, а также снижению оттока молодежи из сел.

В России сейчас уже немало сел и деревень, где условия жизни, может, еще и не такие комфортные, как в городе, но близки к тому, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников. Он напоминает, что в стране с 2019 года действует госпрограмма комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Программа крайне востребована. По ней в деревнях строятся жилье (с льготной ипотекой под 3%), дороги, социальные объекты. По оценке Минсельхоза, программа уже охватила треть сельского населения. В 2024 году на нее выделено 68,5 млрд руб., тогда как в 2023-м финансирование составило более 60 млрд руб., а с начала ее реализации - более 185 млрд руб. Помимо государства, вкладывает в развитие сел и бизнес, говорит Плотников.

Программа КРСТ признана одной из наиболее эффективных - улучшения в жизни на селе очевидны, отмечает директор Научного центра изучения проблем сельских территорий Мария Горячко. Она напоминает, что сейчас Минсельхоз разработал проект по развитию опорных сельских территорий, предназначенных для ускоренного развития на их базе инфраструктуры образования, медицины и т.п. Они должны соответствовать нескольким критериям. Так, в них может проживать не менее 3 тыс. человек, они должны быть расположены не менее, чем в 50 км от городов с населением в 50 тыс. человек. В них уже должна быть базовая инфраструктура. Таких опорных пунктов уже отобрано по стране 1,8 тыс.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что проект заработает с 2025 года. По ее словам, в рамках проекта предусматривается "комплексное развитие социальной, транспортной, инжиниринговой инфраструктуры на селе".

В 2021 году правительство утвердило 42 инициативы, направленные на социально-экономическое развитие. Одна из них - "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения".

"В рамках инициативы предлагается создать условия для интенсивного экономического развития не менее чем 40 крупных агломераций, а также развития опорных населенных пунктов сельских территорий", - поясняли тогда в пресс-службе Минэкономразвития.