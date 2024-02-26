Школу в Петербурге перевели на удаленку из-за вспышки кори

Учеников одной из старейших школ Санкт-Петербурга «Петришуле» перевели на дистанционное обучения из-за вспышки кори, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Корь выявили среди учащихся разных классов. Отмечается, что ученики не были привиты. Проводятся мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболевания.

«С целью локализации распространения инфекции занятия в школе переведены на дистанционный формат», - говорится в заявлении.