Охлобыстин пообещал направить 10 млн уничтожившим танк Abrams бойцам
Актер Иван Охлобыстин, который ранее обещал заплатить бойцам ВС РФ 10 миллионов рублей за уничтожение американского танка Abrams, направит их им в ближайшее время. Об этом он сообщил у себя на странице во «ВКонтакте».
«Поздравляю ребят из 15-ой ОМБ с первым Abrams! Десять миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!» — написал Охлобыстин, прикрепив к посту фотографию горящего американского танка.
Ранее журналист Владимир Соловьев разместил у себя в Telegram-канале видео подбитого Abrams в районе Авдеевки. Данный танк стал первой уничтоженной на Украине американской боевой машиной. Отмечалось, что Abrams подбили военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
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