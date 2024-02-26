Названы причины массового исчезновения воробьев в России

Во многих российских городах существенно сократилось количество воробьев, рассказал обозреватель Евгений Арсюхин в статье для «Комсомольской правды».

Автор статьи отметил, что устроил в своем Telegram-канале опрос о ситуации с этим видом птиц в российских регионах.

По его словам, подписчики активно участвовали в опросе, сообщили о том, что в Сочи воробьев полно по-прежнему. Вместе с тем, в Тверской области, Москве, Сибири количество этих птиц сократилось.

Арсюхин пояснил, что обратился с просьбой о комментарии к доктору биологических наук Ирине Беме. Она заметила, что в Москве и ряде других крупных городов, действительно, снизилось число воробьев.

По ее данным, это обусловлено несколькими факторами. В том числе, эпидемиями, охотой, особенностями городского озеленения, отсутствием места для нормальной жизни, нехваткой воды.

«Воробьи для жилья выбирают укромные щели, ниши. Современные многоэтажные дома, построенные по монолитным технологиям, практически лишены таких укрытий», — уточнила Беме.