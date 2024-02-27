В Евпатории спасли дельфина

Волонтеры Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих в Крыму "Безмятежное море" спасли дельфина, которого накануне выбросило на берег в Евпатории , сообщили ТАСС в Центре.

"Афалину спасли, перевезли на реабилитацию в дельфинарий на Донузлаве. Он будет находиться там столько, сколько потребуется для восстановления", - сказала собеседница агентства.

Накануне пользователи социальных сетей опубликовали несколько сообщений и видеозаписей о дельфине, которого выбросило на берег в Евпатории. Выехавшие на место специалисты Центра "Безмятежное море" взяли необходимые анализы, накормили афалину, провели несколько процедур, поддерживающих оптимальное состояние здоровья животного на время решения вопроса с транспортировкой.