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Участникам ВМФ-2024 расскажут об истории и культуре России

Для гостей Всемирного молодежного фестиваля проведут 12 тематических экскурсий, на которых их познакомят с достижениями федеральной территории «Сириус» и культурой регионов России, сообщает пресс-служба фестиваля.

Для участников фестиваля молодежи проведут 12 тематических экскурсий
© Газета.Ru

«Проникнуться атмосферой масштабного события вместе с единомышленниками, зарядиться позитивным настроем помогут 300 «проводников смыслов» – гиды со всей страны», — рассказала руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Гости фестиваля смогут ознакомиться с историей территории «Сириус», пройти по маршруту «Путешествие в науку», горнолыжному курорту Роза Хутор, а также узнать об истории российской анимации.

Также во время фестиваля Росмолодежь организует 12 зон гостеприимства, которые станут точками начала экскурсий и точкой информации.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Общество
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