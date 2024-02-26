78-летняя поэтесса и автор песен эстрадных артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Лариса Рубальская рассказала о проблемах со здоровьем. Ее слова приводит MK.RU.

Рубальская сообщила, что уже второй месяц страдает от затяжного бронхита. Она отметила, что принимает курс лекарств и посетила три города с гастролями.

«Когда не кашляю, более-менее нормально. Врачи говорят, что не умру», — описала свое состояние поэтесса.

Ранее Рубальская сообщила в соцсетях, что в Воронеже и Липецке «отстояла концерты через силу». Поэтесса также опубликовала видео, на котором лежит в постели.