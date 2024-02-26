Названы обстоятельства внезапной гибели актера «Каменской»

«В течение всей его творческой карьеры я была рядом с ним, и могу сказать что Павел очень много работал, он был достаточно востребованным актером. Я считаю, его главная заслуга в том, что он всю свою творческую жизнь отдал одному театру, это театр юного зрителя», — рассказала о муже Наталья.