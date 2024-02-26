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Названы обстоятельства внезапной гибели актера «Каменской»

Супруга актера из сериала «Каменская» Павла Поймалова Наталья назвала обстоятельства его внезапной гибели. Об этом пишет «Регнум».

Названы обстоятельства внезапной гибели актера «Каменской»
© Газета.Ru

По словам женщины, за несколько дней до смерти заслуженный деятель искусств России поскользнулся на улице, упал и сильно ударился головой. Смерть, предположительно, наступила 23 февраля из-за отека головного мозга.

«19 февраля был сильный гололед на улице, он вышел в магазин и упал. Потом сам поднялся и пошел домой, жаловался на головные боли, у него была гематома», — рассказала она.

При этом обращаться к врачам 57-летний артист отказывался, потому что не считал травму серьезной. После падения артист несколько дней общался по телефону с супругой и сестрой, но после его номер стал недоступен. Когда родственники вызвали МЧС для вскрытия двери, в квартире обнаружили тело артиста.

«В течение всей его творческой карьеры я была рядом с ним, и могу сказать что Павел очень много работал, он был достаточно востребованным актером. Я считаю, его главная заслуга в том, что он всю свою творческую жизнь отдал одному театру, это театр юного зрителя», — рассказала о муже Наталья.

Павел Поймалов играл в фильмах Валерия Тодоровского «Страна глухих», Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений», Павла Лунгина «Свадьба» и других, сериалах «Каменская», «Ростов-папа», «Дальнобойщики», «Адъютанты любви», «Бешеная», «След», «Экстренный вызов».

О смерти артиста стало известно 26 февраля.

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