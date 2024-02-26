Подполковник предупредил россиян о новой уловке мошенников

Делают аккаунт, похожий на аккаунт руководителя. Реже осуществляют неправомерный доступ к его аккаунту. И начинают общаться с его подчиненными. Позвонят главному бухгалтеру и говорят: «надо перевести деньги на такие-то счета срочно». Либо сообщают информацию, что, допустим, вам сейчас позвонят из ФСБ, поговорите с этим человеком. А там звонят мошенники, — пояснил Слабухо.