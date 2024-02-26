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Прощание с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым пройдет 28 февраля

Прощание с председателем Верховного суда (ВС) Вячеславом Лебедевым, ушедшим из жизни 23 февраля, пройдет в предстоящую среду, 28 февраля, в Колонном зале Дома Союзов. Об этом сообщили в Верховном суде.

Прощание с председателем Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля
© Российская газета

"Прощание с Вячеславом Михайловичем Лебедевым состоится 28 февраля 2024 года в 10:00 в Колонном зале Дома Союзов по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1", - говорится в телеграмме Судебного департамента при ВС, разосланной председателям различных судов.

Напомним, Вячеслав Лебедев, возглавлявший Верховный суд с июля 1989 года, умер от болезни на 81-м году жизни. Соболезнования родным и близким умершего и всему судейскому сообществу выразил президент России Владимир Путин.

Временно исполнять обязанности председателя Верховного суда России назначен первый заместитель председателя ВС РФ Петр Серков.

Общество
Петр Серков
Вячеслав Лебедев
Владимир Путин
Судебный департамент при ВС РФ
Верховный суд