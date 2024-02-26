Прощание с председателем Верховного суда Лебедевым пройдет 28 февраля

Прощание с председателем Верховного суда (ВС) Вячеславом Лебедевым , ушедшим из жизни 23 февраля, пройдет в предстоящую среду, 28 февраля, в Колонном зале Дома Союзов. Об этом сообщили в Верховном суде.

"Прощание с Вячеславом Михайловичем Лебедевым состоится 28 февраля 2024 года в 10:00 в Колонном зале Дома Союзов по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1", - говорится в телеграмме Судебного департамента при ВС , разосланной председателям различных судов.

Напомним, Вячеслав Лебедев, возглавлявший Верховный суд с июля 1989 года, умер от болезни на 81-м году жизни. Соболезнования родным и близким умершего и всему судейскому сообществу выразил президент России Владимир Путин.