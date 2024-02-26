Выигравшая миллиард в лотерею семья покинула Россию

По данным источника telegram-канала «Темы Тюмени», местные жители, выигравшие в лотерее миллиард рублей, уехали из России и продали свою квартиру. Об этом каналу сообщил инсайдер, приближенный к победителям.

«Друг отца с победителем работал вместе на „Водоканале“. Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», — приводит telegram-канал слова источника.

Миллиард рублей разыграли 1 января 2024 года. Его обладателями стали семья токаря и логопеда из Тюмени. 12 января пара прилетела в столицу, чтобы оформить выигрыш в лотерейном центре «Столото». Известно, что тюменцы получат 850 миллионов рублей после вычета налогов. Деньги перечислят на банковский счет в течение 180 дней.