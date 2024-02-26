Мизулина: Моргенштерн* может спокойно возвращаться в Россию

Рэпера Моргенштерн * может спокойно вернуться в Россию. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она опубликовала в Telegram видео встречи с тюменскими школьниками и студентами. Мизулина напомнила, что исполнитель признан иноагентом в РФ. Но для людей с таким статусом ограничений на въезд на территорию нашей страны нет.

«То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», — подчеркнула глава Лиги.

Моргенштерн уже пытался обжаловал решение Минюста. Но суд встал на сторону ведомства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни о каких гарантиях безопасности для людей, которые заочно клеветали на свою страну из-за рубежа, не может идти речи.