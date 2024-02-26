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Мизулина заявила, что для Моргенштерна* нет ограничений на возвращение в РФ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) нет препятствий для возвращения в Россию. Об этом она сказала на встрече со школьниками и студентами в Тюмени, видео с которой опубликовано в Telegram-канале Мизулиной.

Мизулина: Моргенштерн* может спокойно возвращаться в Россию
© РИА Новости

Глава общественной организации напомнила, что для иностранных агентов нет ограничений на въезд в Россию.

«То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», — сказала Мизулина.

Моргенштерн* подрался с Хованским на своем концерте в Сербии

Моргенштерна* включили в список иноагентов в мае 2022 года. Он пытался обжаловать это решение, однако суд встал на сторону Минюста РФ. В России рэпер получал штрафы за отсутствие маркировки о статусе в публикациях в Сети, а также за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст. За неоднократное нарушение закона о деятельности иноагентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность

*признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Общество
Алишер Моргенштерн
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