Правительство России поддержало идею создания гибридных колоний

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила предложение Минюста, допускающее создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа (УОТ). Об этом сообщает издание Ведомости.
По их данным, к этим учреждениям будут относиться исправительные колонии, в которых сделаны изолированные участки с разными видами режимов, участки-тюрьмы и следственные изоляторы. Проект изменит статью 6 закона «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ».
Отмечается, что планируется создать УОТ до 2030 года. Такие учреждения помогут сэкономить на расходах по этапированию осужденных из СИЗО.
Ранее в Государственной Думе обсуждался запрет размещения рекламы российских компаний на ресурсах иностранных агентов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников дохода в России. Для нарушителей такого требования в Госдуме предусмотрят строгие меры ответственности.