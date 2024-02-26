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Стало известно, где и когда похоронят Алексея Навального

Алексея Навального* похоронят 29 февраля. По предварительной информации, оппозионера предадут земле на Борисовском кладбище Москвы. Но не исключено, что церемония прощания может пройти также на Троекуровском или Хованском кладбищах, пишет SHOT.

Стало известно, где и когда похоронят Алексея Навального*
© Womanhit.ru

В последний путь Навального отправят спустя почти две недели с момента смерти. Его не стало 16 февраля. Заключенный ИК 3 «Полярный волк» в поселке Харп вернулся после прогулки, почувствовал недомогание и практически сразу потерял сознание.

Прибывшая на место бригада скорой помощи сделала все возможное, но оппозиционер умер.

*Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Общество
Алексей Навальный
Москва