Стало известно, где и когда похоронят Алексея Навального*

Алексея Навального* похоронят 29 февраля. По предварительной информации, оппозионера предадут земле на Борисовском кладбище Москвы. Но не исключено, что церемония прощания может пройти также на Троекуровском или Хованском кладбищах, пишет SHOT.

© Womanhit.ru

В последний путь Навального отправят спустя почти две недели с момента смерти. Его не стало 16 февраля. Заключенный ИК 3 «Полярный волк» в поселке Харп вернулся после прогулки, почувствовал недомогание и практически сразу потерял сознание.

Прибывшая на место бригада скорой помощи сделала все возможное, но оппозиционер умер.