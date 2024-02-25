Звезду "Курьера" выписали из квартиры в Москве через суд

По данным MK.RU, квартиру Дунаевский подарил Вагнер в 2018 году. В 2019 году прописался в ней, а в 2023 году супруги развелись после 17 лет брака. Ирина подала на развод еще в 2022 году, но тяжба с установлением места проживания детей 8 и 15 лет длилась несколько месяцев. В сентябре 2023 году Хамовнический суд встал на сторону женщины. После этого ей пришлось обращаться в суд еще и для формального выселения бывшего супруга, хотя фактически он не жил в Хамовниках с мая 2022 года.