Звезду "Курьера" выписали из квартиры в Москве через суд
Вступило в законную силу постановление Хамовнического районного суда г. Москвы о выписке из квартиры актера Федора Дунаевского. Звезду фильма "Курьер" выписала из жилья в Хамовниках бывшая супруга Ирина Вагнер.
По данным MK.RU, квартиру Дунаевский подарил Вагнер в 2018 году. В 2019 году прописался в ней, а в 2023 году супруги развелись после 17 лет брака. Ирина подала на развод еще в 2022 году, но тяжба с установлением места проживания детей 8 и 15 лет длилась несколько месяцев. В сентябре 2023 году Хамовнический суд встал на сторону женщины. После этого ей пришлось обращаться в суд еще и для формального выселения бывшего супруга, хотя фактически он не жил в Хамовниках с мая 2022 года.
В подобной ситуации оказалась и актриса Агата Муцениеце. Она выписала бывшего супруга Павла Прилучного из своей квартиры через суд и взыскала с него расходы за хлопоты. Актеры все еще находятся в процессе урегулирования спора о размере алиментов на детей.