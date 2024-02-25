В Архангельске установили рекорд России по лепке снеговиков

"Мы подошли к юбилею не только как к одному дню в году, а все-таки как к целому юбилейному году. И стараемся весь год насытить событиями таким образом, чтобы с помощью нашего юбилея рассказать молодежи не только об истории города, но и о том, чем мы гордимся, о том, к чему мы стремимся, о будущем нашего великого города. Ну и, конечно, о нашем прошлом, о тех людях, которые когда-то много сделали для нашего города, двигали его вперед, - сказал ТАСС глава администрации Архангельска Дмитрий Морев. - 440 - это всего лишь число, но это для нас способ заявить о нас, рассказать о себе и повод гордиться нашим городом".