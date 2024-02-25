Опубликованы газетные прогнозы 1924 года о реалиях 2024 года

Газета «Коммерсант» опубликовала газетные прогнозы столетней давности о том, как будет выглядеть 2024 год. Некоторые предположения сбылись с большой точностью, другие остались только на бумаге.

Например, сбылись прогнозы о частном междугороднем «фототелефоне» – устройстве, позволяющем общаться людям в разных странах. По сути, в 1924 году описали нынешний компьютер или смартфон с мессенджерами и программами видеосвязи.

Также осуществилось пророчество о принятии «антисигаретных законов» по всему миру и о том, что курить будут, в основном, бедные слои населения.

Кроме того, авторы прогнозов отчасти угадали нынешнюю высокую моду: женщины в брюках и «мужчины в перьях».

«На Пятой авеню можно будет увидеть мужчин с муфтами из лебяжьего пуха, обшитыми петушиными перьями, и в плюмаже из перьев райских птиц», - гласил один из прогнозов.

Герой юмористического рассказа от 1924 года утверждал, что сто лет спустя люди смогут влюбляться с помощью техники.

Авторы также прогнозировали подземные улицы для пешеходов и автомобилей, воздушные улицы, соединяющие 100-этажные дома, поездки на работу на подержанных воздушных автомобилях и «постепенное исчезновение обычных автомобилей».

Кроме того, предполагалось, что в 2024 году будут существовать города с населением 30 млн человек. Прогноз почти сбылся. Эксперты утверждают что скоро в Токио и Дели будут жить около 30-40 млн человек.

Одна из газет писала, что в 2024 году будут решены проблемы перенаселения планеты и голода:

«Мы больше не выращиваем еду. В результате развития производства синтетической пищи сельское хозяйство и животноводство были ликвидированы. Еда всех видов производится в таких количествах, что практически раздается бесплатно, никто не голодает».

При этом «из-за сокращения потребности в труде», люди обратились к войне, «чтобы отвлечься».

Также утверждалось, что в 2024 году люди будут редко путешествовать. Они могут переместиться в любое место, посмотреть, что там происходит, а разговаривать будут «с помощью радио-фоновидения».